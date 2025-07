Neun Monate nach seinem Tod: 15 Jahre One Direction: Liam Paynes Schwester mit emotionalem Tribut

Vor 15 Jahren wurde die Boygroup One Direction gegründet. Ruth Gibbins, die Schwester des verstorbenen Sängers Liam Payne, erinnert sich im Netz an seine Zeit in der Band.

Ruth Gibbins, die Schwester von Liam Payne (1993-2024), erinnert sich bei Instagram an ihren Bruder. Vor 15 Jahren wurde die Boygroup One Direction rund um Payne, Zayn Malik (32), Harry Styles (31), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (33) im Zuge der britischen Castingshow "The X Factor" gegründet. Zum Jubiläum veröffentlicht Ruth emotionale Worte im Netz.

"Deine Liebe zu 1D hat nie aufgehört"

Auf ihrem Instagram-Account teilte Ruth Gibbins zwei Familienfotos, die im Abstand von einigen Jahren am selben Ort aufgenommen wurden - und im Musikvideo zum One-Direction-Song "Story of My Life" zu sehen sind. Dazu veröffentlichte sie emotionale Worte an ihren verstorbenen Bruder. "Liam, das hier ist für dich", beginnt sie ihren Beitrag und erinnert sich an den Moment, als ihre Familie vor 15 Jahren erfuhr, dass Payne in einer Boyband war.

"Deine Liebe zu 1D hat nie aufgehört, du warst so stolz auf das, was du erreicht hast. Und ein Teil der Liebe, die uns durch diese dunkle Zeit begleitet, ist die Liebe deiner Fans, die dich seit 15 Jahren lieben und unterstützen. Sie sind immer so stolz auf dich, ich hoffe, du kannst das sehen", schreibt Gibbins weiter. Auch Paynes enge Verbindung zu seinen früheren Bandkollegen hebt sie hervor: "Du warst der Erste, der ihnen zu ihren Erfolgen nach der Band gratulierte, du hast immer ihre Songs gesungen und von ihnen und deinen Erinnerungen gesprochen, sie waren die Brüder, die du dir immer gewünscht hast." Zayn Malik verließ 2015 die Band. Später kündigten die übrigen Mitglieder eine Pause an. Seitdem verfolgen alle ihre Solokarrieren.

Eine von Gibbins' liebsten Erinnerungen sei der Moment gewesen, als sie von der Idee für das "Story of My Life"-Musikvideo hörte. "Ich drehte mich zu dir um und sagte: 'Aber Nicola hat einen Vokuhila und ich habe schwarze Haare darin?!' Und du hast gelacht und gesagt: 'Ich weiß.' Dir war klar, dass du uns dazu gebracht hast, eines unserer schlimmsten Fotos nachzustellen." Dennoch, so schreibt sie, habe die Familie "eine großartige Zeit" bei den Dreharbeiten gehabt.

One Direction hat "immer einen besonderen Platz" in Gibbins' Herzen

"Die Zeit mit 1D wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Du hast dich für die Band total verausgabt und immer wieder gezeigt, wie unglaublich du bist", schreibt Gibbins außerdem und ergänzt: "Dieses Jahr, heute, ist es nicht mehr so wie früher." Sie hoffe, dass ihr verstorbener Bruder "irgendwo bequem sitzt", die Songs von One Direction "von Anfang bis Ende" hört und dabei lächelt.

Am 16. Oktober kam Liam Payne bei einem Sturz vom Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben. Er wurde nur 31 Jahre alt.