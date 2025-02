Nach ihren letzten Ausflügen ins Reality-TV kehrt Xenia Prinzessin von Sachsen (38) wieder zu ihren Wurzeln als Sängerin zurück: Die 38-Jährige wird neue Frontfrau von Sqeezer. Die Band landete Mitte bis Ende der 90er-Jahre einige Eurodance-Hits, darunter "Blue Jeans".

Xenia von Sachsen sieht sich als perfekte Besetzung für den Job. "Ich bin ja anstrengend im normalen Leben. Ich müsste eigentlich auf einer Bühne leben, damit alle fein sind", sagte sie zu RTL.

Prinzessin Xenia: Seit 2004 musikalisch unterwegs

Für die selbsternannte "Konfettikanone" ist das Engagement bei Sqeezer nicht der erste musikalische Ausflug. 2004 gründete die Ururenkelin des letzten sächsischen Königs, Friedrich August III., ihre erste Band Expensive Surprise. Mit ihr trat sie bei der Casting-Show "Popstars" auf. 2020 erschien ihre erste Single: eine Coverversion von Helene Fischers (40) Über-Hit "Atemlos durch die Nacht" - auf Japanisch!

Xenia von Sachsens Bandkollegen bei Sqeezer sind Andreas Buttscheidt und Pravit Anantapongse. Letzterer war Tänzer von Sarah Connor (44) und hat mit deren Schwester Anna-Maria Ferchichi (43) einen Sohn.

Neue Sqeezer-Formation nach Ermordung von Jim Reeves

Mit der ursprünglichen Besetzung von Sqeezer hat das neue Line-up um Xenia von Sachsen allerdings nichts mehr zu tun. Die Geschichte der Band endete vor neun Jahren auf traurige Weise. Gründungsmitglied Jim Reeves wurde am 1. Februar 2016 in einem Hostel in Berlin tot aufgefunden. Zwei Gäste aus Polen sollen den damals 47-jährigen, bisexuellen Sänger in einem Mehrbettzimmer aus homophoben Gründen gefoltert haben; Reeves starb an seinen inneren Verletzungen.

Reeves, ein Cousin von Viva-Moderator Mola Adebisi (51), hatte Sqeezer 1995 zusammen mit Yvonne Spath (45) gegründet, die Sängerin stieg jedoch noch im selben Jahr aus. Ersetzt wurde sie durch Loretta "Lori" Stern (50). Die spätere Moderatorin von "Bravo TV" stieg wiederum 2001 aus, seitdem wechselte die Band mehrfach die Besetzung. Nur Reeves blieb bis zu seinem Tod eine Konstante.

Die neue Sqeezer-Formation um Xenia von Sachsen will das Vermächtnis von Jim Reeves ehren. "Ich glaube auch, dass er das eher gewollt hätte, dass er so in Erinnerung bleibt und nicht als ein Opfer von einem so furchtbaren Mord", sagte die Prinzessin zu RTL.