Kurz nach der Auszeichnung ihres Auftaktfalls mit dem renommierten Grimme-Preis steht am Sonntag der dritte Fall des neuen Frankfurter Teams an. In "Tatort: Fackel" rollen die Cold-Case-Ermittler einen Hochhaus-Brand auf.
Jahre vergehen, doch der Schmerz bleibt. Und manchmal auch die Wut. Davon erzählt der neue Frankfurter "Tatort: Fackel", der am Sonntag, 22. März, Landtagswahl-bedingt um 20:20 Uhr im Ersten läuft. Von Menschen, die nach einer Katastrophe nicht loslassen können, weil die Verantwortungsfrage bis heute nicht geklärt ist.