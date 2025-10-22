Neun Jahre nach dem Überfall: Kim Kardashian feiert ihren 45. Geburtstag ausgerechnet in Paris

Ob man diese Auftritte als Statement verstehen darf? Kim Kardashian hat sich an ihrem 45. Geburtstag ausgerechnet in Paris gezeigt - in der Stadt, in der sie 2016 ihren größten Albtraum erlebte. Mit zwei selbstbewussten Powerlooks zeigte sie, dass sie ihr Trauma offenbar überwunden hat.
Reality-Queen Kim Kardashian ist am Dienstag 45 Jahre alt geworden - und das ging natürlich nicht klammheimlich über die Bühne. Ihren Ehrentag feierte sie erst mit einem Auftritt auf dem roten Teppich, und dann im legendären Pariser Kabarettclub Crazy House. Mit der französischen Hauptstadt verbindet der US-Star eine besonders emotionale und dramatische Geschichte. Die vierfache Mutter wurde dort im Oktober 2016 in einem Luxushotel überfallen und ausgeraubt. Vielleicht wählte Kardashian genau deshalb starke Powerlooks.