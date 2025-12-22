Neumarkt in der Oberpfalz: Sichel gegen Schlagstock – Streit auf A3 eskaliert fast

Auf der Fahrt in den Weihnachtsurlaub geraten zwei Autofahrer auf der A3 aneinander. Sie halten an, um ihre Unstimmigkeiten zu klären. Doch dann greifen beide zur Waffe.
Mit Handsichel und Schlagstock sind zwei Männer auf der A3 auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub beinahe aufeinander losgegangen. Die beiden Autofahrer hatten sich zuvor unter anderem mit Überholmanövern gegenseitig provoziert, wie die Polizei mitteilte. Durch Gesten verständigten sich die beiden 44-Jährigen laut Polizei darauf, ihren Zwist von Angesicht zu Angesicht auf dem Seitenstreifen zu klären.