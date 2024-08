Neulinge an der Börse: So gelingt der Einstieg am Aktienmarkt

So gelingt der Einstieg am Aktienmarkt

Neulinge an der Börse

1 Was verbirgt sich hinter ETFs, Sparplänen und Neobrokern? Foto: imago/Zoonar//ironjohn

Die Kurse an den Aktienmärkten können kräftig schwanken, langfristig locken aber attraktivere Renditen als bei Zinsanlagen. Dabei gibt es für angehende Aktionäre jedoch einiges zu beachten.











Link kopiert



Die Kurse können kräftig schwanken, doch langfristig locken Aktien mit attraktiveren Renditen als Zinsanlagen. Trotzdem gibt es für Anleger an der Börse einiges zu beachten. Welche Anfängerfehler gilt es zu vermeiden? Was hat es mit ETFs, Sparplänen oder Neobrokern auf sich? Welche Steuern fallen an? Fragen und Antworten: