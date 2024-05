Neukalkulation in Steinheim an der Murr

1 Das neue Rathaus soll im Bereich des Marktplatzes entstehen. Das Gebäude in der Mitte wird abgerissen. Foto: Werner Kuhnle

Die Stadt Steinheim hat die Kosten ohne Archivräume durchrechnen lassen. Das Ergebnis spricht nun aus Sicht der Verwaltung für einen Neubau am Marktplatz – und gegen den Plan B.











Kaum ein Thema wird derzeit in Steinheim so kontrovers diskutiert wie die anvisierte Verlagerung der Stadtverwaltung aus dem maroden, viel zu kleinen Rathaus in ein größeres, modernes Domizil. Der volle Fokus lag dabei zunächst auf einem Neubau am Marktplatz. Als aber die Kostenschätzung von rund 28 Millionen Euro auf den Tisch kam, waren alle Beteiligten geschockt. Das Vorhaben wurde fürs Erste gestoppt.