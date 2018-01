Neujahrsmorgen-Putzete Reinigen ist Dienst an der Gesellschaft

Von Petra Mostbacher-Dix 01. Januar 2018 - 19:21 Uhr

Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation haben am Morgen des 1. Januar wieder geholfen, Überbleibsel von Silvesterfeierlichkeiten zu beseitigen. In der Haußmannstraße wurde kräftig geputzt. Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Engagement bereits.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Blick auf den Eugensplatz und in die Haußmannstraße spricht Bände: Unzählige Flaschen liegen herum, ebenso Papierfetzen, angebrannte Röhren und schmutzige Holzstecken – Reste von Raketen und Böllern, die in der Neujahrsnacht in den Himmel über Stuttgart geschossen wurden. Statistiken zeigen: Der Umsatz mit Feuerwerkskörpern ist seit 2005 stetig gestiegen. Nach Vorabschätzungen des Verbands der pyrotechnischen Industrie sollen die Bundesbürger zu Silvester 2017 rund 137 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. „Das merken wir, der Müll hat über die Jahre zugenommen“, sagt Abdul Awal. Mit Zeeshan Ajmal, Kamal und Talha Ahmad sowie rund 40 weiteren jungen Männern, Jugendlichen und einigen Kindern – der Jüngste ist sieben Jahre alt – war er von 7.45 Uhr an am Neujahrsmorgen in der Haußmannstraße in Grüppchen unterwegs, um mit Besen, Rechen und blauen Plastiktüten diesen Überbleibseln der Silvesternacht den Garaus zu machen.

Mehr zum Thema

Aktion gibt es seit mehr als 20 Jahren

Sie alle sind Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation, die diese Neujahrsaktion seit mehr als 20 Jahren in 240 Gemeinden in Deutschland macht. Und am 1. Januar 2018 war wieder viel zu tun. Der Aufforderung von Peter Hauk (CDU), Verbraucherminister des Landes, an Feiernde, ihren Müll selbst zu entsorgen, kamen die wenigsten nach. „Diese Reinigungsaktion ist unser Dienst an der Gesellschaft“, so Abdul Awal. Und Zeeshan Ajmal, Sprecher der Ahmadiyya Muslim Jugend, ergänzt, dass sich über die Jahre eine gute Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt (AWS) entwickelt habe. Die Freiwilligen bekommen ihre Geräte vom Bauhof, die AWS holt die gefüllten Müllbeutel ab. „Wir wollen uns mit dieser Aktion bedanken und zeigen, dass wir Teil Deutschlands sind“, sagt Kamal Ahmad, Sprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat Stuttgart, „wir waren vor vielen Jahren selbst Flüchtlinge aus Pakistan.“