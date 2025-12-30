Im "Tatort: Nachtschatten" aus Dresden bekommen es Winkler und Schnabel mit einem blutverschmierten und verstörten Mädchen zu tun, das den Ermittlern eine unglaubliche Geschichte auftischt. Lohnt sich der Krimi an Neujahr?
Den traditionellen Neujahrskrimi 2026 bestreitet das vor zehn Jahren gegründete Team aus Dresden. Im "Tatort: Nachtschatten" (1. Januar, 20:15 Uhr, das Erste) müssen Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 38) und Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 58) herausfinden, ob Amandas (Emilie Neumeister, geb. 1999) Geschichte wahr ist.