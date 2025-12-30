Im "Tatort: Nachtschatten" aus Dresden bekommen es Winkler und Schnabel mit einem blutverschmierten und verstörten Mädchen zu tun, das den Ermittlern eine unglaubliche Geschichte auftischt. Lohnt sich der Krimi an Neujahr?

Den traditionellen Neujahrskrimi 2026 bestreitet das vor zehn Jahren gegründete Team aus Dresden. Im "Tatort: Nachtschatten" (1. Januar, 20:15 Uhr, das Erste) müssen Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 38) und Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 58) herausfinden, ob Amandas (Emilie Neumeister, geb. 1999) Geschichte wahr ist.

Darum geht's in "Tatort: Nachtschatten" aus Dresden Amanda taucht mitten in der Nacht an einem Dresdner Bahnhof auf - verletzt, blutverschmiert und völlig verstört. In ihrer Hand hält sie ein Skalpell, als die Polizei sie aufgreift. Auf der Wache erzählt die 16-Jährige eine unglaubliche Geschichte. Sie behauptet, zusammen mit ihrer Schwester Jana ihr ganzes Leben lang in einem Keller eingesperrt gewesen zu sein. Ihr eigener Vater soll sie nun verfolgen. Eindringlich bittet das Mädchen Kommissarin Winkler um Hilfe, denn Jana befinde sich in großer Gefahr - ihr Vater bestrafe sie beide immer mit Essensentzug, sobald sie "nicht brav" seien.

Doch plötzlich gerät das vermeintliche Opfer selbst in den Fokus der Ermittlungen, nachdem die Blutspuren an ihrer Kleidung mehreren Personen zugeordnet werden müssen. Schnabel bezweifelt Amandas Aussagen fortan. Winkler glaubt dagegen, dass mehr hinter der Geschichte steckt - und macht sich anhand von Amandas spärlichen Erinnerungen auf die Suche nach dem Kellerverlies der Schwestern...

Lohnt sich das Einschalten beim "Tatort: Nachtschatten"?

Ja. "Tatort: Nachtschatten" ist geschickt gestrickt, spannend bis zum Schluss und hervorragend besetzt. Dank Emilie Neumeisters eindrucksvoller und sensibler Darstellung bleibt Amanda als Figur zwischen Wahn und Wirklichkeit lange undurchschaubar. Apropos Besetzung: Mit Nina Kunzendorf (54) befindet sich ein großer Name im Cast. Die Schauspielerin taucht zwar erst ab der Hälfte des Films auf - doch das Warten lohnt sich.

Zurück zum Fall: Was wirklich mit dem Mädchen passiert ist, entblättert sich erst nach und nach. Und so mancher Zuschauer wird den allerletzten Plot-Twist des psychologischen Krimis vielleicht sogar erst nach dem Filmende verstehen - die Kleidung des Mädchens ist hier der Schlüssel. Definitiv ein "Tatort", der nachhallt.