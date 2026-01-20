Schulden, Klagen, Megaprojekte: Beim Neujahrsempfang der Keplerstadt werden die vielen aktuellen Projekte präsentiert, aber auch manche Probleme, die 2026 angegangen werden sollen.
Eine Preziose brachte Mathias Graner zum Neujahrsempfang mit: die älteste Urkunde aus dem Stadtarchiv zu Weil der Stadt aus dem Jahr 1360. In dieser überlässt Kaiser Karl IV. der Reichsstadt das Umgeld als indirekte Steuer. Das wertvolle, 666 Jahre alte Stück Stadtgeschichte verlässt nur selten das Archiv. Doch das 2025 begangene Festjahr zur Ersterwähnung von vier Weiler Ortsteilen im „Hirsauer Formular“ vor 950 Jahren war für den Stadtarchivar Anlass genug, noch einmal einen Blick zurück zu werfen. Nicht ganz so weit schauten der Bürgermeister Christian Walter und der Erste Beigeordnete Jürgen Katz zurück. „2025 war ein bewegtes Jahr“, so Walter. „Bei uns ist immer viel los, aber dieses Jahr war besonders“, sagte er zu den rund 400 Gästen in der Stadthalle.