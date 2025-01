Neujahrsempfang in Weil der Stadt: Auch 2025 bleibt in der Kepler-Stadt ein bewegtes Jahr

Vorfälle in Korntal-Münchingen Mann belästigt mehrere Frauen und eine Zehnjährige sexuell

Die Polizei nimmt am Freitag, 10 Januar, einen 34-Jährigen vorläufig fest, der mehrere Frauen am Gesäß und am Oberschenkel angefasst haben soll. Unter seinen Opfer ist auch ein zehnjähriges Mädchen.