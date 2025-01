Neujahrsempfang in Hemmingen: Von globalen Krisen bis zum Wunsch, Bürgermeister zu bleiben

1 Im Alter von 28 Jahren wurde Thomas Schäfer zum Bürgermeister gewählt. Foto: Simon Granville

Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer spricht beim Neujahrsempfang über kommunale Vorhaben und Krisen in Deutschland sowie jenseits des Atlantiks. Zudem lässt er seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit durchblicken.











Link kopiert



Die Ankündigung steckte zwar recht verklausuliert in den Worten von Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU). Doch wer am Schluss seiner Rede beim Neujahrsempfang genau hinhörte, verstand, was gemeint war: Der seitherige Bürgermeister möchte nach der Bürgermeisterwahl im Dezember auch der künftige sein, sprich, Thomas Schäfer will für eine dritte Amtszeit kandidieren. Offensichtlich haben das auch viele der gut 200 Gäste des Neujahrsempfangs in der Gemeinschaftshalle verstanden, denn dafür gab es reichlich Beifall.