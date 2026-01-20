Neujahrsempfang in Gerlingen: Der Bürgermeister schert aus dem Wehklagen aus

Dirk Oestringer hebt die „mit viel Mühe erarbeiteten langfristigen Prozesse“ hervor und sieht die Perspektiven der Stadt positiv.

Die Stimmung im Land ist nicht gut. Dennoch sah Dirk Oestringer beim gut besuchten Neujahrsempfang der Stadt Gerlingen viele positive Aspekte. „Bei all den Herausforderungen, die derzeit präsent sind, vergessen wir fast vorsätzlich, dass sich das Gelingende langsam entfaltet, unaufgeregt und deshalb so gut wie unbemerkt bleibt“, meinte der parteilose Bürgermeister in der Stadthalle. „Langwierige Prozesse, die mit viel Mühe erarbeitet werden, eignen sich nicht für Liveticker, Schlagzeilen, Reels oder kurze Tik Tok-Videos.“

Gewerbesteuereinnahmen stabil Die finanzielle Lage der Stadt Gerlingen zeige positive Tendenzen. Zwar trage vor allem die gestiegene Kreisumlage, also die Zwangsabgabe der Kommunen an den Landkreis, zum für das neue Jahr erwartete Defizit von rund 4,5 Millionen Euro bei. Dafür hätten sich die Gewerbesteuereinnahmen stabilisiert. Der Bürgermeister lobte dabei ausdrücklich die Gerlinger Bürgerstiftung, die in den vergangen 20 Jahren zahlreiche Projekte unterstützt hat. ​

Sehr zufrieden zeigte sich Oestringer mit der Stadtentwicklung. Beispielhaft nannte er das neue Baugebiet Bruhweg II, das Wohn- und Gewerbeflächen von knapp zwei Hektar umfassen werde. ​ „Die Kernsanierung des Alten Rathauses und die Sanierung des Neuen Rathauses sind in vollem Gange.“ Außerdem investiere die ​ Stadt in die Sanierung des Stadtmuseums, um Barrierefreiheit und Brandschutz zu verbessern.

​Besonderen Wert legte der Verwaltungschef auf die Kinder-und Jugendarbeit: „ Der Neubau der Mensa im Schulzentrum beginnt 2026 und wird 400 Essen täglich bereitstellen. Die Pestalozzi-Schule wird energetisch saniert, um den Lernort zu erhalten.“ Den Jugendgemeinderat gibt es in Gerlingen schon seit 30 Jahren.

Dank an ehrenamtliche Helfer

​Dirk Oestringer würdigte das Ehrenamt und bedankte sich besonders besonders beim Musikverein Stadtkapelle Gerlingen und dem Bosch-Chor für die musikalische Begleitung des Neujahrsempfangs. Auch die Aktiven des Roten Kreuzes, die für den Sanitätsdienst bereitstanden, die Mitglieder ​der Feuerwehr und die Erzieherinnen des Hasenbergkindergartens, die sich um die Kinderbetreuung kümmerten, fanden anerkennende Worte des Bürgermeisters.