Neujahrsempfang in Gerlingen: Der Bürgermeister schert aus dem Wehklagen aus

Dirk Oestringer hebt die „mit viel Mühe erarbeiteten langfristigen Prozesse“ hervor und sieht die Perspektiven der Stadt positiv.
Die Stimmung im Land ist nicht gut. Dennoch sah Dirk Oestringer beim gut besuchten Neujahrsempfang der Stadt Gerlingen viele positive Aspekte. „Bei all den Herausforderungen, die derzeit präsent sind, vergessen wir fast vorsätzlich, dass sich das Gelingende langsam entfaltet, unaufgeregt und deshalb so gut wie unbemerkt bleibt“, meinte der parteilose Bürgermeister in der Stadthalle. „Langwierige Prozesse, die mit viel Mühe erarbeitet werden, eignen sich nicht für Liveticker, Schlagzeilen, Reels oder kurze Tik Tok-Videos.“