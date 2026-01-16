Neujahrsempfang auf den Fildern: Chinesen in der Messe verzaubert

Das Highlight des Neujahrsempfangs der Landesmesse mit 1800 Gästen war der Auftritt des Magiers Simon Pierro. Er verblüffte nicht nur den Oberbürgermeister von Ostfildern.
Da steht also Christof Bolay auf der Bühne des Internationalen Congresscenters der Landesmesse und gibt zu, dass er soeben – als er die Augen geschlossen hatte – am linken Unterarm und am rechten Oberarm berührt wurde. Was die rund 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer davor verblüfft: der Oberbürgermeister von Ostfildern war gar nicht berührt worden. Der Mann, der zwei Meter von Bolay entfernt stand, hatte nur auf einem iPad die entsprechenden Stellen von Bolays Anzug berührt.