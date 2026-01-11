Neujahrsempfänge an Rems und Murr: Rathauschefs appellieren ans gesellschaftliche Miteinander

Am Wochende starten Backnang, Winnenden und Weinstadt mit Neujahrsempfängen ins Jahr 2026. Gemeinsam ist den Veranstaltungen der Appell ans gesellschaftliche Miteinander.
Beim Neujahrsempfang der Stadt Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat Oberbürgermeister Maximilian Friedrich am Freitagabend Klartext gesprochen. „Übergriffe und Einschüchterungsversuche – gegen wen auch immer – dürfen in Backnang keinen Platz haben.“ Dafür gibt es einen konkreten Anlass: Kurz vor Weihnachten hatten unbekannte Täter alle vier Reifen des Autos der Familie Friedrich mit winzigen Einstichlöchern versehen. „Als wir abends die Heimfahrt antreten wollten, bemerkten wir, dass mit unserem Auto etwas nicht stimmte“, schilderte Friedrich die Attacke.