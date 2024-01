Neujahrsbabys in Stuttgart: Das zehnte Kind ist ebenfalls putzmunter

Neujahrsbabys in Stuttgart

Kurz nach dem Jahreswechsel hat in Stuttgart ein Mädchen das Licht der Welt erblickt. Und es gibt noch einige weitere Neujahrskinder in der Landeshauptstadt. Eines hat schon neun Geschwister.











Exakt um 1.13 Uhr wurde im Klinikum das erste „Stuttgart-Kind“ im neuen Jahr geboren. Mehr aber, als dass es ein Mädchen ist, wollen die „glücklichen Eltern“, so die diensthabende Hebamme, nicht verraten. Es sollte am Klinikum an Neujahr aber nicht das einzige Neugeborene bleiben. Bis zur Mittagszeit kamen noch zwei Buben zur Welt, der erste von ihnen um 7.30 Uhr. Darüber hinaus sei auf „jeden Fall“ mit einer weiteren Geburt zu rechnen, wahrscheinlich würden es aber „eher mehr“.