Das erste Baby am Klinikum Ludwigsburg erblickte am Neujahrstag das Licht der Welt. Das Ehepaar Ogino freut sich über die Geburt seiner Tochter.

Das erste Kind des neuen Jahres im RKH Klinikum Ludwigsburg ist die Tochter des Ehepaars Ogino. Die Geburt des Mädchens am Neujahrstag ging reibungslos und liebevoll vonstatten, meldet das Klinikum Ludwigsburg.

Im RKH Klinikum Ludwigsburg wurden 2023 insgesamt 2 426 Kinder geboren. Davon kommen jeden Monat rund 15 Frühgeborene und ein bis zwei Kinder in Beckenendlage zur Welt. Mit 29,45 Prozent liegt die Kaiserschnittrate im Ludwigsburger Klinikum mehr als zwei Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt, der 2022 bei 31,9 Prozent lag.

Räumlich eigenständiges Frauen-Kind-Zentrum

Das Klinikum Ludwigsburg verfügt über ein räumlich eigenständiges Frauen-Kind-Zentrum, das nicht nur medizinische Betreuung bietet, sondern auch einen Raum schafft, in dem sich die Eltern vor und nach der Geburt gut aufgehoben fühlen können. „Hier arbeiten wir Hand in Hand mit dem Team der Kinderklinik zusammen und bieten fernab des restlichen Klinikbetriebs auch eine persönliche Zuwendung in geborgener Atmosphäre“, so Sebastian Berlit, der seit 1. November Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am RKH Klinikum Ludwigsburg ist.