1 Zwei Geburtstagskinder: Baby Ida und Mama Janina Ziegler Foto: Stefanie Schlecht

Ida ist am Neujahrsmorgen geboren – am Tag als ihre Mutter 32 Jahre alt wurde. Das erste Kind im Landkreis heißt Lieselotte und kam in Herrenberg um kurz nach Fünf auf die Welt.









Ida hatte wohl einen klaren Plan. Als die Kleine am Neujahrsmorgen um 8.26 Uhr in der Böblinger Klinik diese Welt betrat, war sicher, dass sie in Zukunft immer gemeinsam mit ihrer Mama auf den Geburtstag anstoßen wird. Janina Ziegler hat nämlich nicht nur das erste Böblinger Kind im Jahr 2023 geboren, sondern sich selbst ein ganz besonderes Geschenk beschert: Die Dachtlerin wurde am Geburtstag ihrer Tochter 32 Jahre alt.