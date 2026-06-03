Neuinterpretation von Die Legende von Sleepy Hollow: Sydney Sweeney übernimmt Hauptrolle in Hollow

Mit "Hollow" hat Sydney Sweeney ihr nächstes Filmprojekt an Land gezogen. Die Schauspielerin spielt die Hauptrolle in der Adaption von Lindsey Anderson Beers Debütroman, der Washington Irvings Klassiker neu erzählt.
Sydney Sweeney (28) hat ein neues Filmprojekt an Land gezogen: Die Schauspielerin wird im Film "Hollow" die Hauptrolle übernehmen. Regie führt Lindsey Anderson Beer, deren gleichnamiger Debütroman als Vorlage dient und im kommenden Jahr erscheinen soll. Die Rechte an dem Stoff hat sich der Verlag Penguin Random House über sein Imprint Putnam bereits frühzeitig gesichert - noch bevor das Buch offiziell zur Versteigerung angeboten wurde.