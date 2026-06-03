Neuinterpretation von Die Legende von Sleepy Hollow: Sydney Sweeney übernimmt Hauptrolle in Hollow

Mit "Hollow" hat Sydney Sweeney ihr nächstes Filmprojekt an Land gezogen. Die Schauspielerin spielt die Hauptrolle in der Adaption von Lindsey Anderson Beers Debütroman, der Washington Irvings Klassiker neu erzählt.

Sydney Sweeney (28) hat ein neues Filmprojekt an Land gezogen: Die Schauspielerin wird im Film "Hollow" die Hauptrolle übernehmen. Regie führt Lindsey Anderson Beer, deren gleichnamiger Debütroman als Vorlage dient und im kommenden Jahr erscheinen soll. Die Rechte an dem Stoff hat sich der Verlag Penguin Random House über sein Imprint Putnam bereits frühzeitig gesichert - noch bevor das Buch offiziell zur Versteigerung angeboten wurde.

Brancheninsidern zufolge löste das Buch unmittelbar nach seiner Einreichung großes Interesse aus. Das Filmprojekt soll voraussichtlich in der kommenden Woche interessierten Studios präsentiert werden.

Darum geht's in "Hollow"

Der Roman interpretiert Washington Irvings Erzählung "Die Legende von Sleepy Hollow" neu und rückt dabei erstmals Katrina Van Tassel ins Zentrum der Handlung. Statt als bloßes Objekt romantischer Begierde erscheint sie hier als eigenständige Protagonistin in einem gefährlichen Kriminalfall sowie in einem geheimnisvollen, übernatürlichen Liebesdreieck. Sweeney soll im Film Van Tassel spielen.

Sie gründete eine Produktionsfirma

Sweeney ist mit ihrer neu gegründeten Produktionsfirma Honey Trap auch als Produzentin an dem Projekt beteiligt. Wie das Branchenmagazin "Deadline" am Montag berichtete, hat das Unternehmen kürzlich einen First-Look-Deal mit Sony Pictures abgeschlossen. Die Zusammenarbeit knüpft an eine frühere Kooperation an: Sweeney stand für Sony bereits in der romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt" vor der Kamera, die weltweit mehr als 220 Millionen Dollar einspielte.

Zudem entwickelt sie gemeinsam mit dem Studio ein Remake von "Barbarella", bei dem Edgar Wright (52) Regie führen soll. Außerdem wird sie den Sony-Film "The Registration" produzieren, der auf dem gleichnamigen Roman von Madison Lawson basiert.

"The Housemaid" war ein großer Erfolg

Zuletzt war Sweeney gemeinsam mit Amanda Seyfried (40) in der Bestsellerverfilmung "The Housemaid - Wenn sie wüsste" zu sehen. Der von Paul Feig (63) inszenierte Film, bei dem Sweeney auch als ausführende Produzentin beteiligt war, spielte weltweit knapp 400 Millionen Dollar ein.

Eine Fortsetzung ist bereits geplant: In "The Housemaid's Secret" wird Sweeney an der Seite von Kirsten Dunst (44) zu sehen sein. Die Dreharbeiten sollen im Herbst dieses Jahres beginnen. Vor Kurzem endete die HBO-Serie "Euphoria", mit der Sweeney ihren Durchbruch feierte.