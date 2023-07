1 Mit Blick auf die nächste Abgasnorm: Der EHC Lamella Heater verringert Stickoxid-Emissionen um bis zu 90 Prozent. Foto: Eberspächer/Lukas Frontzek

Der Autozulieferer Eberspächer bereitet sich auf Euro 7 vor – und sucht neue Geschäftsfelder.









Esslingen - Viel Neues im Februar: Nachdem Eberspächer 2020 wie viele Leidgenossen der Automotive-Industrie vor allem negative Nachrichten zu verkünden hatte, geht der Esslinger Automobilzulieferer in diesem Monat mit Neuheiten aus seiner Ideenschmiede an die Öffentlichkeit. Das Familienunternehmen hat kürzlich ein neues Serienprodukt vorgestellt, das Verbrenner noch sauberer machen soll – und die potenziellen Kunden einen Schritt weiter auf dem Weg zu noch strengeren Abgasnormen bringen könnte. Vor allem als Spezialist für Abgasreinigung bekannt, will Eberspächer mit diesem Know-how auch weiterhin punkten können. Zur gleichen Zeit streckt man die Fühler nach neuen Geschäftsfeldern aus.