Neuigkeiten beim Sängerbund Rutesheim: Der Popchor feiert Premiere

Im Sängerbund Rutesheim beginnt eine neue Ära. Nach 36 Jahren gibt Armin Philippin die Leitung an Anja Wittig und Carolin Wolf ab. Gleichzeitig feiert der Popchor Rutesheim am 5. April sein erstes Konzert in der Bühlhalle.

Es ist Freitagabend, und aus dem Api-Zentrum in Rutesheim dringen erste Töne nach draußen. Stimmen mischen sich, erst einzeln, dann gemeinsam. Ein vielstimmiges Summen, ein sanftes Einsingen. Der Popchor Rutesheim wärmt sich auf. Wie jeden Freitag von 20 bis 21.30 Uhr treffen sich hier rund 70 Sängerinnen und Sänger, um gemeinsam zu proben, an Harmonien zu feilen und um den ersten großen Auftritt vorzubereiten.

Der Popchor gehört zum Sängerbund Rutesheim, der aktuell eine große Veränderung erlebt. Nach 36 Jahren als erster Vorsitzender hat Armin Philippin sein Amt abgegeben. An seine Stelle treten nun Anja Wittig und Carolin Wolf. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine Nachfolge gefunden habe und unser Projekt weitergeht“, sagt Philippin. Mit frischem Wind und neuen Ideen soll die lange Tradition des Sängerbunds fortgesetzt und gleichzeitig modernisiert werden. Der Popchor ist dabei ein wichtiger Baustein.

Premiere für den Popchor

Am 5. April feiert der Popchor seine Premiere in der Bühlhalle 2 in Rutesheim. Erst im Januar 2024 gegründet, tritt der Chor nun zum ersten Mal auf. Die musikalische Bandbreite reicht von modernen Popsongs wie „Cover Me in Sunshine“ und „All of Me“ bis hin zu Klassikern wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Doch nicht nur der Gesang steht im Mittelpunkt, das Konzert erzählt zudem die Geschichte eines Liebespaars und verbindet Musik mit schauspielerischen Elementen. „An dem Abend wird es alle Emotionen zu sehen geben“, sagt Carolin Wolf, eine der neuen Vorsitzenden des Sängerbunds Rutesheim.

Jeden Freitagabend wird fleißig für das große Konzert geprobt. Foto: Geronimo Schmidt

Das jüngste Mitglied ist Jahrgang 2013, nach oben gibt es kaum Grenzen. Besonders gesucht werden weiterhin männliche Stimmen, um den Chorklang weiter auszubauen. Doch im Mittelpunkt steht nicht nur das musikalische Ergebnis, sondern vor allem die Freude am Singen. Dafür sorgt Chorleiterin Monika Wallner, die mit ihrer Begeisterung die Sängerinnen und Sänger mitreißt. Monika Wallner hat nicht nur das Konzertprogramm zusammengestellt, sondern auch die schauspielerischen Elemente entwickelt und die passenden Tanzschritte entworfen.„Sie ist das Herz unseres Chors. Ohne Monika wäre das hier nicht halb so schön“, sagt Anja Wittig.

Damit am Konzertabend jeder Ton sitzt, geht es für den Chor bald auf ein intensives Probewochenende nach Baden-Baden. Drei Tage lang wird dort gesungen, gefeilt und an den letzten Details gearbeitet, um das Publikum in der Bühlhalle zu begeistern. Mit der anstehenden Premiere wagt der Popchor Rutesheim einen großen Schritt. Das Konzert am 5. April soll zeigen, was in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde – und vielleicht auch neue Interessierte für das Singen begeistern.

Am 5. April 2025 um 19 Uhr gibt der Popchor Rutesheim sein erstes großes Konzert in der Bühlhalle 2. Tickets sind im Vorverkauf in der Buchhandlung One und der Postagentur Ziegler sowie an der Abendkasse erhältlich.