Neuheit in Waiblingen: Letzte Ruhe auf der grünen Wiese – neue Form der Sargbestattung

Naturnahe Bestattungsformen mit wenig Pflegeaufwand liegen im Trend, setzen aber eine Einäscherung voraus. In Waiblingen gibt es bald eine Alternative auch für Erdbestattungen.
Wer sich für eine Feuerbestattung entscheidet, hat die Wahl zwischen mehreren Beisetzungsformen: Die Asche kann ganz klassisch auf einem Friedhof beerdigt werden, es gibt aber auch alternative Möglichkeiten wie beispielsweise Baumgräber, See- und Dünenbestattungen oder gar die Diamant- und Kristallbestattung. Bei Sargbestattungen gibt es hingegen keine große Auswahl. Die Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) will das nun ändern.