Neuheit in Steinheim: Spielplatz bekommt einen Ninja-Parcours

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) entsteht eine Anlage, auf der Besucher nach dem Vorbild von Ninja-Sportlern hangeln, klettern und sogar eine kleine Wand hinaufsprinten können.
Die Begeisterung für den Ninja-Sport dürfte in Steinheim deutlich höher sein als in den meisten anderen Kommunen. Schließlich wohnt mit Nicola Wulf die beste deutsche Athletin in der kleinen Stadt an der Murr. Die Gymnasiastin hat sich sogar schon ins Goldene Buch der Kommune eintragen dürfen. Dass die Erfolge der 18-Jährigen vor Ort einen kleinen Hype ausgelöst haben, lässt sich auch an den Plänen für die Neugestaltung des Spielplatzes am Fritz-Berckhemer-Weg ablesen. Dort werden nun nämlich verschiedene Ninja-Elemente installiert – womit man bei der Bürgerschaft offene Türen einrennt.