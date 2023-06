1 Florian Schimpf am Lehrbienenstand an der PH Ludwigsburg. Das Wissen über die Biene möchte er auch per App vermitteln. Foto: Jürgen Bach

Das Lernspiel beeactive ist eine Mischung aus Tamagotchi und Pokémon Go. Damit kann man virtuell Nektar sammeln und im Freien Pflanzen kennenlernen. Nicht nur Kinder haben Spaß daran.









Ludwigsburg - Es gibt immer wieder Computer- und Handyspiele, die einen Hype auslösen. Das Tamagotchi ist ein Beispiel. Das Mini-Spielgerät brachte Ende der 1990er-Jahren in Deutschland zwei Millionen und weltweit 40 Millionen Menschen dazu, ein virtuelles Küken wie ein echtes Haustier zu versorgen. Tag für Tag. Sogar rund mehr als eine Milliarde Downloads erreichte dann vor sechs Jahren das Spiel Pokémon Go, bei dem mithilfe des Smartphones in der echten Welt Fantasiewesen gesammelt werden. Das Spiel brachte die Nutzer also dazu, raus an die frische Luft zu gehen.