Mit "Der Elektriker" ist der drittletzte gemeinsame "Tatort"-Fall von Bibi Fellner und Moritz Eisner ausgestrahlt worden. Bis Ende 2026 stehen noch zwei weitere Wiener Filme mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer an - danach übernimmt ein neues Ermittlerduo.
Mit "Der Elektriker" ist der drittletzte gemeinsame "Tatort"-Fall mit den beiden Wiener Ermittlern Bibi Fellner und Moritz Eisner ausgestrahlt worden. Die Schauspieler Adele Neuhauser (66) und Harald Krassnitzer (65) gehen somit noch in zwei weiteren Wiener "Tatort"-Folgen im Team als Major und Oberstleutnant auf Verbrecherjagd. Spätestens Ende 2026 endet dann ihre Zeit in der beliebten Sonntagabend-Krimireihe.