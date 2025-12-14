Mit "Der Elektriker" ist der drittletzte gemeinsame "Tatort"-Fall von Bibi Fellner und Moritz Eisner ausgestrahlt worden. Bis Ende 2026 stehen noch zwei weitere Wiener Filme mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer an - danach übernimmt ein neues Ermittlerduo.

Mit "Der Elektriker" ist der drittletzte gemeinsame "Tatort"-Fall mit den beiden Wiener Ermittlern Bibi Fellner und Moritz Eisner ausgestrahlt worden. Die Schauspieler Adele Neuhauser (66) und Harald Krassnitzer (65) gehen somit noch in zwei weiteren Wiener "Tatort"-Folgen im Team als Major und Oberstleutnant auf Verbrecherjagd. Spätestens Ende 2026 endet dann ihre Zeit in der beliebten Sonntagabend-Krimireihe.

"Der Elektriker", ausgestrahlt am 14. Dezember, ist damit Teil des offiziell angekündigten Abschieds der beiden Hauptdarsteller. Der Film spielt überwiegend in einem Wiener Seniorenheim, wo der Tod eines Bewohners die Ermittlungen von Eisner und Fellner auslöst.

Der Ausstieg von Neuhauser und Krassnitzer wurde bereits im Frühjahr 2025 vom ORF bestätigt. Beide Schauspieler erklärten in Statements des Senders, die Entscheidung sei ganz bewusst und vor allem auf eigenen Wunsch gefallen. Insgesamt kommen Eisner und Fellner am Ende ihre Reise auf rund 40 gemeinsame "Tatort"-Einsätze. Eisner ist bereits seit 1999 als Kommissar für die österreichische Hauptstadt und hat sogar noch 25 Fälle mehr auf dem Buckel als seine Kollegin. Fellner kam als Ermittlerin erst im Jahr 2011 mit dazu. Seitdem bilden die beiden jedoch eines der beliebtesten "Tatort"-Teams der letzten Jahre.

Nachfolger von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen schon fest

Noch zwei weitere Filme mit dem Duo sind bis zum Ende ihrer Dienstzeit geplant. Einer trägt den Arbeitstitel "Gegen die Zeit" (alternativ: "Sonne auf uns") und wurde unter der Regie von Katharina Mückstein realisiert und ab September 2025 gedreht. Inhaltlich geht es um den Mord an dem Leiter einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft für Jugendliche. Die Ausstrahlung ist für 2026 vorgesehen.

Der letzte gemeinsame "Tatort" von Eisner und Fellner läuft unter dem Arbeitstitel "Dann sind wir Helden". Regie führt Christopher Schier, das Drehbuch stammt von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Auch dieser Film ist bereits im Kasten und wurde ab Oktober 2025 gedreht. Bis Ende 2026 soll dieser als großes Bibi-und-Moritz-Finale erstmals im Fernsehen gezeigt werden.

Parallel zum Abschied des bisherigen Teams steht der personelle Neustart bereits fest. Ab 2027 übernimmt ein neues Ermittlerduo den Wiener "Tatort". Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) werden künftig als die Halbgeschwister Charlotte Hahn und Alex Maleky in Wien und Umgebung ermitteln. Der Drehstart für den ersten gemeinsamen Fall ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Bis zum Wechsel bleiben also noch zwei reguläre Einsätze von Eisner und Fellner. "Der Elektriker" bildete den Auftakt zu diesem letzten Abschnitt der Wiener "Tatort"-Reihe mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer in ihren jeweiligen Paraderollen.