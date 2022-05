1 Der genau Ablauf des Unfalls im Freibad Neuhausen ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein neunjähriger Junge wurde am Samstag im Freibad Neuhausen (Kreis Esslingen) lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil noch immer an.















Nach dem tragischen Badeunfall im Freibad Neuhausen gibt es noch keine genaueren Angaben darüber, wie es zu dem Unglück kommen konnte, bei dem ein neunjähriger Junge schwer verletzt wurde. „Die Ermittlungen und Zeugenbefragen dauern an“, sagte Polizeisprecher Michael Schaal am Montag auf Anfrage. Derzeit könne noch nicht gesagt werden, ob ein schuldhaftes Verhalten vorliege. „Der Gesundheitszustand des Jungen ist unverändert“, so der Sprecher. Wie berichtet, hat ein Zeuge das Kind am Samstagnachmittag leblos im Becken entdeckt. Eine Bademeisterin konnte den Jungen aus dem Wasser ziehen. Er wurde sofort reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge war mit einem Angehörigen in dem kleinen Bad.

Wilde Gerüchte im Netz

Im Netz kursierten nach dem Unfall wilde Gerüchte zum Hergang. Tatsächlich sei der Ablauf aber noch unklar, so Elke Eberle, Sprecherin der Gemeinde. „Es gibt noch keine verlässlichen Quellen“, sagte sie. Vermutlich sei der Unfall im Schwimmerbereich des Beckens passiert, das Wasser ist dort 2,20 Meter tief. Unklar sei, ob der Junge schwimmen konnte. 2014 war ein Siebenjähriger im Freibad Berkheim bewusstlos im Nichtschwimmerbecken entdeckt worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.