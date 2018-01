Neuhausen Flüchtling schlägt mit Bratpfanne zu

Von uls 21. Januar 2018 - 17:00 Uhr

Ein 28-Jahre alter Pakistani hat eine Bratpfanne ins Gesicht bekommen. Foto: CP24HHY

Einen handfesten Streit gab es in einer Neuhausener Flüchtlingsunterkunft.

Neuhausen - Nichtigkeiten dürften nach Einschätzung der Polizei der Auslöser eines Streites in einer Neuhausener Flüchtlingsunterkunft am Samstagabend gewesen sein. Gegen 19.30 Uhr waren die beiden Kontrahenten, zwei Pakistani, in der Gemeinschaftsunterkunft zunächst verbal aneinandergeraten. Dann schlug der Jüngere, ein 28-Jähriger, dem Älteren mit der Hand ins Gesicht, darauf schnappte sich der Ältere, ein 31-Jähriger, eine Bratpfanne und schlug zurück. Der Jüngere erlitt eine Platzwunde im Gesicht, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Gegen beide wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.