Neuhausen: Über 100 Gruppen beim sonnigen Fasnetsumzug

Tim Kirstein 02.03.2025 - 19:02 Uhr , aktualisiert am 03.03.2025 - 10:40 Uhr

Neuhausen fest in närrischer Hand

Mehr als 100 Gruppen beim Fasnetsumzug in der Fildergemeinde

10 Die Esslinger Spätzlesfresser baten das närrische Volk in Neuhausen zum Tanz mit den verhexten Kühen. Foto: Tim Kirstein

Bei schönstem Sonnenschein luden die Neuhausener Narren am Sonntagnachmittag zum Fasnetsumzug ein. Mehr als 100 närrische Gruppen trieben ihren Schabernack und boten den gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern ein kunterbuntes Spektakel.











Link kopiert



Für Narren und Fasnetsbegeisterte hätte es am Sonntagnachmittag in Neuhausen kaum besser laufen können: Sonnenschein, gute Stimmung und dann auch noch ein Jubiläum. Bereits zum 60. Mal verwandelte sich der Neuhausener Ortskern in einer Bühne für närrisches Treiben. Hästräger, Musikgruppen, Gardetänzerinnen und Wagenbaugruppen zeigten sich von ihrer besten – und manchmal auch ihrer schelmischsten – Seite.