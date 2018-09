Neuhausen auf den Fildern Frau tot aufgefunden – Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Von red/dpa/lsw 04. September 2018 - 11:00 Uhr

In Neuhausen auf den Fildern (Landkreis Esslingen) wird eine ältere Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass die Frau umgebracht wurde.





Neuhausen auf den Fildern - Eine Frau ist in Neuhausen auf den Fildern (Landkreis Esslingen) nach ersten Erkenntnissen der Polizei wahrscheinlich umgebracht worden. Die Seniorin sei am Dienstag tot in einem Haus entdeckt worden.

Details wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mitteilen, etwa ob es bereits einen Verdächtigen gibt. Auch zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Eine Sonderkommission soll die Hintergründe der Geschehnisse klären.