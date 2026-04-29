Neuffener Steige: Falsch beladener Anhänger sorgt für Chaos

Die falsche Beladung eines Anhängers dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1250, der Neuffener Steige ereignet hat. Ein 69-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Toyota RAV4 auf der Steige bergaufwärts unterwegs. An seinem Wagen hatte er einen zweiachsigen Anhänger angehängt, der mit Baumstämmen beladen war. Diese waren mit Spanngurten auch ordnungsgemäß gesichert.

Allerdings war der schwerste der Baumstämme oben aufgelegt und oberhalb der Bordwände gelegt worden, sodass der Schwerpunkt der Ladung oben lag. In einer langgezogenen Linkskurve brach der Anhänger plötzlich aus, kam zunächst nach rechts ab, bevor er sich komplett um die eigene Achse drehte und umgedreht auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Die Baumstämme verblieben weiterhin fest verzurrt auf dem Anhänger. Verletzt wurde niemand. Allerdings gestaltete sich die Bergung des Anhängers und der Ladung aufwändig. Die Feuerwehr musste zunächst mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten anrücken und die Baumstämme zersägen, bevor sie mittels eines Rückewagens von der Fahrbahn entfernt und der Anhänger geborgen werden konnte. Hierzu musste die Neuffener Steige für rund eine Stunde komplett gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Während am Toyota augenscheinlich kein Schaden entstanden war, dürften sich die Sachschäden an Anhänger und der Fahrbahn auf rund 8.000 Euro belaufen.