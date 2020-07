Nach Krawallen in Stuttgart So verlief die Nacht auf Sonntag in der City

Seit den Randalen vor zwei Wochen ist die Polizei mit mehreren hundert Einsatzkräften in der Stuttgarter Innenstadt präsent. Genauso wie in der Nacht auf Samstag ist es auch in der Nacht auf Sonntag friedlich geblieben.