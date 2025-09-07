Neuffen im Kreis Esslingen: Der Bergpreis bringt nicht nur Rennfahrerlegenden ins Schwärmen

Einmal im Jahr wird Neuffen (Kreis Esslingen) zum Mekka der Rennsportfans. Am Sonntag feierten sie 120 historische Boliden, die die einst legendäre Bergstrecke wiederbelebten.
Für die Rennsportlegende Helmut Henzler ist es „Nostalgie pur“. Denn zu Neuffen hat der 75-jährige Nürtinger eine ganz besondere Beziehung: Mit dem Sieg beim Bergpreis 1970 startete seine Rennfahrerkarriere. Damals ließ er mit seinem Porsche 911 T in der Klasse über 2000 Kubikzentimeter alle Konkurrenten hinter sich: „So fing es an – 55 Jahre ist das jetzt her.“