1 Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Dienstag bei der Eröffnung des „Raums der Stille“. Foto: Landtag BW/Jan Potente

In dem Raum können Politiker, Besucher und Mitarbeiter beten oder zur Ruhe kommen. Gekostet hat das 215 000 Euro.

Stuttgart - Am Dienstag wurde im Baden-Württembergischen Landtag der „Raum der Stille“ eröffnet. Das etwa 40 Quadratmeter große Zimmer befindet sich im Untergeschoss des Landtagsgebäudes direkt am Tunnel zum Haus der Abgeordneten. „Im Parlament, in dem es oft turbulent und auch hitzig zugeht, soll der Ort – der Abgeordneten, Besuchern und Mitarbeitern zur Verfügung steht – Rückzugsraum sein für ein Gebet oder eine Meditation und auch für ökumenische Andachten“, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) bei der Eröffnung.

Kosten von 215 000 Euro

Vorangegangen war der Eröffnung eine zweieinhalbjährige Planungs- und Bauphase. Für die Ausgestaltung war ein Künstlerwettbewerb veranstaltet worden. Gewonnen hatte der Esslinger Künstler Bernhard Huber, der den Raum nun gestaltet hat. Sein Entwurf setze aus Sicht der Jury die Vorstellung von Ruhe, Schönheit und Würde gut um, heißt es in einer Mitteilung des Landtags.

Die Kosten für den Raum betrugen nach Angaben des Landtags insgesamt 215 000 Euro. Der entsprechende Präsidiumsbeschluss war im Dezember 2016 gefallen.