Tobias Grimminger hat am Waldrand von Warmbronn ein Wohnquartier aus nachhaltigen Doppelhäusern und Villen erschaffen. Das Projekt hat einen renommierten Preis bekommen.
Für Tobias Grimminger ist es ein sehr persönliches Projekt. Seit etwa drei Jahrzehnten ist das rund 7300 Quadratmeter große Grundstück am Waldrand des Leonberger Stadtteils Warmbronn in Familienbesitz. Der Vater hatte das erste Mehrfamilienhaus in der Büsnauer Straße errichten lassen, das 1995 fertiggestellt wurde. Das zweite Mehrfamilienhauses an der Ecke Büsnauer Straße und Bulachweg mit zwölf Wohneinheiten war Mitte 2023 bezugsbereit.