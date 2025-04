Neues Wohngebiet in Oberaichen: Massive Kritik an geplantem Quartier

Feuerwehreinsatz in Nürtingen Längere Sperrung nach Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeug ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Ostersonntag in Brand geraten. Die Aufräumarbeiten an dem Auto, das auf der Aubrücke abgestellt war, haben laut Polizei längere Zeit gedauert, zeitweise war die Hochwiesenstraße voll gesperrt.