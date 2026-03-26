Neues Werk im hohen Alter: Paul McCartney veröffentlicht neue Single - Album im Mai

Nach mehr als fünf Jahren veröffentlicht Sir Paul McCartney demnächst ein neues Album. Die erste Single präsentiert er schon jetzt. Geht der Ex-Beatle auch bald wieder auf Tournee?
London - Sir Paul McCartney hat die erste Single aus seinem kommenden Album veröffentlicht. "Days We Left Behind" ist ein melancholischer Rückblick des 83-Jährigen auf seine frühen Jahre in Liverpool, bevor er mit den Beatles weltberühmt wurde. "The Boys of Dungeon Lane", McCartneys erstes Album seit mehr als fünf Jahren, erscheint am 29. Mai.