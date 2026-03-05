Neues Wehrdienstgesetz: Schüler demonstrieren auch in Stuttgart gegen neues Wehrdienstgesetz

Mehrere hundert Schüler haben sich am Donnerstag in Stuttgart einem Protestaufruf gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht angeschlossen. Viele blieben dafür dem Unterricht fern.
Die Initiative „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ hat am Donnerstag in zahlreichen Städten in Deutschland Protestkundgebungen gegen das neue Wehrdienstgesetz veranstaltet. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz versammelten sich zu diesem Zweck am Vormittag mehrere hundert Schüler und Sympathisanten. Der Veranstalter hatte mit rund 500 Teilnehmern gerechnet.