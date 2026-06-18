„Neues Wahrzeichen“: Geheimnisvoller „Zwieblinger Teufel“ für den Rathausplatz

Die Sektkellerei Kessler schenkt der Stadt Esslingen eine Skulptur des Künstlers Tim Bengel. In die Freude über das großzügige Geschenk mischt sich auch Kritik an der Verwaltung.
Großzügige Geschenke sind in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Wenn Esslingen demnächst trotzdem um eine Attraktion reicher sein wird, ist das der Sektkellerei Kessler, ihren Gesellschaftern und dem Künstler Tim Bengel zu verdanken. Der fand die Sage von der Esslinger Marktfrau, die den Teufel mit einer Zwiebel vertrieben haben soll, so reizvoll, dass er sie in einer Statue verewigt hat. Auf 200 000 Euro wird das Werk taxiert, dem Bengel zutraut, ein Wahrzeichen der Stadt zu werden. Im Verwaltungsausschuss gab’s nun viel Beifall für Künstler und Spender. Zumindest Teile des Gemeinderats fühlten sich jedoch von der Verwaltung überfahren.