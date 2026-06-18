„Neues Wahrzeichen“: Geheimnisvoller „Zwieblinger Teufel“ für den Rathausplatz

Die Sektkellerei Kessler schenkt der Stadt Esslingen eine Skulptur des Künstlers Tim Bengel. In die Freude über das großzügige Geschenk mischt sich auch Kritik an der Verwaltung.

Großzügige Geschenke sind in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Wenn Esslingen demnächst trotzdem um eine Attraktion reicher sein wird, ist das der Sektkellerei Kessler, ihren Gesellschaftern und dem Künstler Tim Bengel zu verdanken. Der fand die Sage von der Esslinger Marktfrau, die den Teufel mit einer Zwiebel vertrieben haben soll, so reizvoll, dass er sie in einer Statue verewigt hat. Auf 200 000 Euro wird das Werk taxiert, dem Bengel zutraut, ein Wahrzeichen der Stadt zu werden. Im Verwaltungsausschuss gab’s nun viel Beifall für Künstler und Spender. Zumindest Teile des Gemeinderats fühlten sich jedoch von der Verwaltung überfahren.

„Dieses Geschenk der Firma Kessler ist eine tolle Botschaft“, findet Yannic Neldert, der stellvertretende Leiter des OB-Büros. Die Statue bedeute einen Mehrwert für die Stadt, schließlich gehöre Bengel zu den profilierten zeitgenössischen Künstlern und genieße international hohe Aufmerksamkeit. Neldert erinnerte an spektakuläre Aktionen des in Ostfildern geborenen Künstlers wie sein „Superkraut“ – eine Skulptur am Stuttgarter Stadtpalais, deren Enthüllung viele Schlagzeilen schrieb. Ähnliche Resonanz traut der Künstler seinem „Zwieblinger Teufel“ zu, der ein neues Wahrzeichen für Esslingen werden könne – wie die „Imperia“ für Konstanz oder gar die Freiheitsstatue für New York. „Ich wollte zum Stadtjubiläum 2027 etwas Außergewöhnliches für die Stadt schaffen“, verriet Bengel.

Wie die Esslinger den Teufel vertrieben

Die Sage von der Marktfrau und dem Teufel sei „eine schöne Geschichte, die viel zu wenig bekannt ist“. Erst kürzlich habe er bei einer Besuchergruppe in seinem Atelier in Berkheim nachgefragt – nur einer hätte gewusst, was es damit auf sich hat. „Jeder kennt die Bremer Stadtmusikanten – warum nicht auch diese alte Esslinger Sage?“, fragt sich Bengel. „Die Zwiebel steht für Esslingen, weil die Esslinger mit einer List den Teufel aus der Stadt vertrieben und dabei auf die Dienste einer Zwiebel gesetzt haben.“

Wie Tim Bengel diesen Gedanken umgesetzt hat, ist noch geheim. Die Skulptur, die östlich des Neuen Rathauses platziert werden soll, wartet derzeit in einer Kunstgießerei auf ihren Umzug nach Esslingen. Lediglich für den Gemeinderat gab’s nun einen ersten optischen Eindruck mit der Bitte um Vertraulichkeit. „Bei der Enthüllung der Skulptur soll noch ein gewisser Überraschungsmoment mit Wow-Potenzial vorhanden sein“, sagt der Künstler. Nur so viel gibt er bereits preis: „Die Skulptur zeigt den Moment, in dem der verärgerte Teufel realisiert, dass er von den Esslingern mit einer Zwiebel reingelegt wurde, und in dem den Entschluss fasst, nie wieder zu den ‚Zwieblingern’ zurückzukehren.“ Dieser Stadtmythos unterstreiche den Mut, das Engagement und die Waghalsigkeit der Esslinger und solle „fest in die Stadtidentität eingewoben werden“ – etwa durch eine jährliche Auszeichnung für couragierte Bürger.

Christopher Baur, geschäftsführender Gesellschafter von Kessler, erinnerte daran, dass sich die Sektkellerei in ihrer 200-jährigen Geschichte immer wieder für das Gemeinwohl engagiert habe: „Unsere Marke wird von Esslingen getragen – da wollen wir etwas zurückgeben.“ Tim Bengels Idee eines „Zwieblinger Teufels“ sei so überzeugend, dass man sich im Unternehmen rasch entschieden habe, die Kosten zu übernehmen: 40 Prozent bezahlt die Firma, 60 Prozent „Privatpersonen, die an Kessler beteiligt sind“. Der Marktwert der Skulptur wird auf 200 000 Euro geschätzt – über die Annahme dieser Spende hatte nun der Verwaltungsausschuss formell zu befinden.

Tim Bengel möchte in seiner Kunst „Dinge anders machen“. Foto: Thomas Kiehl

Die großzügige Schenkung fand im Ausschuss viel Beifall. OB Matthias Klopfer bedankte sich „für dieses besondere Engagement“. Viele Ratsmitglieder sind überzeugt, dass der „Zwieblinger Teufel“ ein Hingucker werden und über Touristen und soziale Netzwerke weit über Esslingen hinaus für die Stadt werben könnte. Matthias Vetter (Freie Wähler), der als Stadtrat bereits ein Bild der Skulptur sehen durfte, hätte sich allerdings gewünscht, dass die Marktfrau und deren Courage stärker zur Geltung kommen.

Von Herbst an am Esslinger Rathausplatz

Kritik gab’s von einigen Ratsmitgliedern, weil der Gemeinderat erst auf Drängen hin einbezogen worden sei. Ulrike Gräter (SPD) kann „den Wunsch nach mehr Informationen verstehen“. Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler) „missfällt das Verfahren“, das alle Beteiligten in eine ungute Situation gebracht habe. Hermann Beck (WIR/Sportplätze erhalten) fand: „Da ist nicht alles gut gelaufen.“ Und Stephan Köthe (AfD) monierte, der Gemeinderat sei wie ein Statist behandelt worden: „Man hätte die Stadtgesellschaft viel besser mitnehmen müssen.“ Yannic Neldert erklärte, der Gemeinderat sei über den Ältestenrat frühzeitig informiert worden, die formelle Entscheidung über die Annahme der Spende sei selbstverständlich. Warum die Stadt allerdings lange vor dem offiziellen Beschluss bereits zur feierlichen Enthüllung der Statue auf 1. Juli eingeladen hatte, blieb offen. Nun soll sich der „Zwieblinger Teufel“ erst im Herbst am Rathausplatz mit Blickkontakt zu Kessler zeigen.

Tim Bengel und seine Inspiration

Der Künstler

Tim Bengel wurde 1991 in Ostfildern geboren – heute lebt und arbeitet er in Esslingen. In der Kunstszene hat sich Tim Bengel durch seine markante Gold-und-Sand-Collagetechnik und durch interdisziplinäre Projekte einen Namen gemacht. Angetrieben von dem Wunsch, „Dinge anders zu machen“, will er neue Formen der Kunstvermittlung erforschen und gezielt nach Verbindungen über Disziplinen hinweg suchen. Seine Videos wurden weltweit mehr als 500 Millionen Mal gesehen, seine Arbeiten werden international präsentiert und hoch gehandelt. Bengels erklärtes Ziel ist es, „Kunst in die Mitte der Gesellschaft zu holen, Brücken zwischen Orten, Menschen und Zeiten zu bauen und dabei mutig in die Zukunft zu schreiten“.

Die Sage

Einst kam der Teufel nach Esslingen, wo ihn keiner erkannte. Auf dem Wochenmarkt bat er eine Marktfrau, einen Apfel kosten zu dürfen. Als sie seinen Pferdefuß und den Schwefelgeruch bemerkte, reichte ihm die listige Esslingerin statt eines Apfels eine Zwiebel. Als er gierig hineinbiss, schüttelte er sich voller Abscheu und rief: „Das sollen eure Äpfel sein? Spott über euch Esslinger! Zwiebeln sind es, scharfe Zwiebeln. Und deshalb sollt ihr künftig nicht mehr Esslinger heißen, sondern Zwieblinger.“ Voller Zorn floh der Teufel damals und hat sich seither angeblich nie mehr sehen lassen. Dank dieser alten Sage werden die Esslinger bis heute Zwieblinger genannt.