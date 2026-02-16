Neues Wahlrecht: Was bei dieser Landtagswahl anders wird

Baden-Württembergs Landtag wird erstmals nach einem neuen Wahlrecht gewählt – mit dem Ziel, das Parlament diverser zu machen. Wird das Ziel erreicht? Die fünf größten Änderungen.
In den Reihen der Grünen wurde die Wahlrechtsreform im April 2022 gefeiert. Der Grünen-Abgeordnete Oliver Hildenbrand sprach von einem „historischen Tag“. Innenminister Thomas Strobl (CDU) nannte sie gar die tiefgreifendste Reform seit Bestehen des Landes. Am 8. März können zum ersten Mal zwei Stimmen – eine für die Direktkandidaten und eine für eine Partei – abgegeben werden. Aber mit welchem Ziel?