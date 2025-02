Neues Wahlrecht in Baden-Württemberg: Wer kommt rein, und wer muss trotz Wahlsieg draußen bleiben?

Neues Wahlrecht in Baden-Württemberg

1 Wer am Ende einen der begehrten blauen Sitze im Bundestag erobert, ist bei dieser Wahl besonders spannend. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Gerade für Baden-Württemberg und gerade für die CDU hat das neue Wahlrecht Tücken. Warum aktuelle Prognosen ein halbes Dutzend Mandate für gefährdet halten.











Wie sich das neue von der Ampel beschlossene Wahlrecht auf das Ergebnis der Bundestagswahl am Sonntag auswirkt, ist auf Parteiebene vor allem für CDU und AfD und regional vor allem für Baden-Württemberg von Bedeutung. Das hat damit zu tun, dass der nächste Bundestag nur noch 630 Abgeordnete haben wird – etwa hundert weniger als jetzt. Hinzu kommt, dass nach dem neuen Wahlrecht Parlamentarier, die in ihrem Wahlkreis bei den Erststimmen (das sind die Stimmen für die örtlichen Kandidaten der Parteien) die Nase vorne haben, nicht mehr automatisch in den Bundestag kommen. Ins Parlament dürfen sie nur, wenn die Gesamtzahl der Mandate auch durch das Zweitstimmenergebnis (da geht es um das Kreuzchen für die Partei) gedeckt ist. Ist diese zweite Bedingung nicht erfüllt, fallen Mandate von Wahlkreissiegern unter die sogenannte Kappungsgrenze.