In Folge 9 von „Neues von Neuman“ analysiert Stuttgart-Surge-Coach Jordan Neuman den klaren Heimsieg gegen Fehérvár – und richtet den Blick auf das nächste Schlüsselspiel gegen Frankfurt Galaxy.











Deutlicher Sieg – aber auch offene Baustellen

Mit 55:12 fegte Stuttgart Surge die Fehérvár Enthroners am vergangenen Wochenende im heimischen Stadion vom Platz – ein Pflichtsieg mit Ansage. In Folge 9 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die gelungene Teamleistung und hebt besonders jene hervor, die bisher weniger Spielzeit erhalten hatten. So konnte etwa Backup-Quarterback Lars Heidrich Einsatzzeit sammeln und laut Neuman zeigen, dass er das Team führen kann.