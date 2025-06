In Folge 6 von „Neues von Neuman“ blickt Head Coach Jordan Neuman zurück auf das bisher Erreichte – und auf das kommende Duell gegen die Cologne Centurions.











Rückblick, Regeneration, neue Herausforderung

Nach dem 36:28-Heimsieg gegen die Munich Ravens in Woche 4 hatte Stuttgart Surge in Woche 5 der ELF-Saison 2025 spielfrei – eine willkommene Gelegenheit zur Regeneration nach einem intensiven Saisonstart. In der sechsten Folge des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman nun über die vergangene Spielpause, zieht ein Zwischenfazit und richtet den Blick nach vorn: In Woche 6 wartet mit den Cologne Centurions das nächste Pflichtspiel.