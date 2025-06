Vier Spiele in Folge gegen Topteams – Frankfurt, Paris, Hamburg, München – und trotzdem steht Stuttgart Surge mit drei Siegen aus vier Spielen gut da.

In Folge 5 des Videoformats „Neues von Neuman“ blickt Head Coach Jordan Neuman auf den 36:28-Erfolg gegen die Munich Ravens zurück. Er zeigt sich zufrieden, lobt den Einsatz seiner Mannschaft und zollt auch dem Gegner Respekt.

Strafen, Teamgeist und die verdiente Pause

Trotz des Sieges spricht Neuman klare Worte. Die Zahl der Strafen sei zu hoch gewesen, das Team müsse in dieser Hinsicht sauberer arbeiten. Gleichzeitig betont er aber den starken Teamgeist und das Potenzial, das in seiner Mannschaft steckt. Die bevorstehende Bye Week will das Team nun nutzen, um physisch wie mental durchzuatmen – und gezielt an den Schwachstellen zu arbeiten.

Unser Angebot zur ELF-Saison 2025

Mit „Neues von Neuman“ liefern wir jede Woche exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Stuttgart Surge. Ergänzt wird das Format durch den Podcast „Surge 10“, ausführliche Analysen, Interviews und Livestreams der Surge-Spiele. Nach der Bye Week steht bereits das nächste Heimspiel auf dem Plan – wie gewohnt kostenlos im Livestream auf unserer Website.