In Folge 2 von „Neues von Neuman“ blickt Head Coach Jordan Neuman auf das Auftaktspiel gegen Frankfurt zurück – und erklärt, worauf es im Auswärtsspiel gegen die Paris Musketeers ankommt.











Mit einem klaren 33:14 gegen Frankfurt Galaxy ist Stuttgart Surge erfolgreich in die neue Saison der European League of Football (ELF) gestartet. In der zweiten Folge des Videoformats „Neues von Neuman“ zieht Head Coach Jordan Neuman eine erste sportliche Bilanz – und spricht über das bevorstehende Spiel gegen die Paris Musketeers.