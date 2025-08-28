In Folge 15 von „Neues von Neuman“ analysiert Head Coach Jordan Neuman den überzeugenden Wildcard-Sieg gegen Madrid – und spricht über das Halbfinalduell mit den Munich Ravens.
Playoff-Auftakt geglückt – Surge schlägt Madrid und steht im Halbfinale
Mit einem souveränen 41:17-Heimsieg gegen die Madrid Bravos hat sich Stuttgart Surge am vergangenen Samstag das Ticket für das Halbfinale der ELF gesichert. Die Partie war zugleich ein Geschenk für Head Coach Jordan Neuman, der an diesem Tag seinen Geburtstag feierte. „Das war alles, was ich wollte“, sagt der Coach in Folge 15 des Videoformats „Neues von Neuman“ – und blickt gleichzeitig nach vorn: Am Sonntag (31. August) wartet das Halbfinale bei den Munich Ravens.