In Folge 14 von „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die Ausgangslage vor dem Wildcard-Spiel gegen Madrid – und erklärt, warum jetzt nur noch der nächste Schritt zählt.
Heimspiel gegen Madrid – jetzt geht’s um alles
Die reguläre Saison ist vorbei, die Playoffs beginnen – und Stuttgart Surge startet mit einem Heimspiel gegen die Madrid Bravos. Am Samstag, 23. August, um 15 Uhr steigt die Wildcard-Runde im Gazi-Stadion. In Folge 14 von „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die aktuelle Lage, die Stärken des Gegners – und über das klare Ziel: Sieg und Halbfinale.