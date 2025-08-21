In Folge 14 von „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die Ausgangslage vor dem Wildcard-Spiel gegen Madrid – und erklärt, warum jetzt nur noch der nächste Schritt zählt.

Die reguläre Saison ist vorbei, die Playoffs beginnen – und Stuttgart Surge startet mit einem Heimspiel gegen die Madrid Bravos. Am Samstag, 23. August, um 15 Uhr steigt die Wildcard-Runde im Gazi-Stadion. In Folge 14 von „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die aktuelle Lage, die Stärken des Gegners – und über das klare Ziel: Sieg und Halbfinale.

Neuman über das Team: „Gesund, gut gelaunt, bereit“

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei bestens, so Neuman im Video. Die Spieler sind gesund, motiviert und fokussiert. „Best time of the year“, nennt es der Coach – und ergänzt: „Wir brauchen keine Motivation mehr.“ Auch die starke Bilanz in der regulären Saison mit Double-Digit-Wins (also zehn Siegen) sei ein Zeichen dafür, wie konstant das Programm inzwischen arbeite.

Volle Konzentration auf Madrid

Dass im Falle eines Sieges in der nächsten Runde die Munich Ravens warten würden, spielt für Neuman keine Rolle: „Wir denken überhaupt nicht an den Weg zum Meisterschaftsspiel. Wir müssen Madrid schlagen.“ Das spanische Team sei gut gecoacht, gefährlich in der Offensive und schnell in der Defensive. „Es wird ein heißes Spiel“, so Neuman – mit allem, was zu den Playoffs dazugehöre.

Unterstützung von den Rängen soll den Unterschied machen

Besonders setzt Neuman auf die heimischen Fans: „Ich erwarte ein volles Haus, ein heißes Haus – und sehr viel Unterstützung“, sagt der Coach. Die Atmosphäre im Gazi-Stadion könne den entscheidenden Push geben. Und am Ende gehe es nur um eines: „Die Schlagzeilen sollen lauten: Stuttgart Surge hat gewonnen.“

Unser Medienangebot zur ELF-Saison 2025

Mit dem Videoformat „Neues von Neuman“ bieten wir wöchentliche Einblicke in die Gedankenwelt von Head Coach Jordan Neuman. Ergänzt wird das Angebot durch den Podcast „Surge 10“, ausführliche Spielberichte, Stimmen aus dem Team sowie Livestreams ausgewählter Surge-Spiele.