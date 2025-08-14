In Folge 13 des Videoformats „Neues von Neuman“ blickt Surge-Coach Jordan Neuman auf das 44:3 gegen Köln zurück, spricht über den Gesundheitszustand seiner Quarterbacks – und über die Chancen auf den ganz großen Wurf im ELF-Finale.

Klarer Sieg gegen Köln – und ein klarer Auftrag

Mit dem souveränen 44:3-Erfolg gegen die Cologne Centurions hat Stuttgart Surge endgültig Platz 1 in der West Division der European League of Football (ELF) gesichert. In Folge 13 des Formats „Neues von Neuman“ zieht Head Coach Jordan Neuman ein positives Fazit – und berichtet, dass es gut war, auch Spielern Einsatzzeit zu geben, die bislang weniger gespielt hatten.

 

Letzter Härtetest vor den Playoffs

Am Samstag, 16. August, steht das letzte Spiel der regulären Saison an: Surge ist zu Gast bei den Fehérvár Enthroners in Ungarn (Kickoff: 15 Uhr). Das Hinspiel in Woche 8 gewann Surge deutlich mit 55:12 – dennoch will Neuman in der Partie Einsatz zeigen. Das Ziel für Surge ist klar: Am 7. September soll in der MHP Arena in Stuttgart der Titel geholt werden.

Quarterback-Situation weiter offen

Mit Blick auf die zuletzt angeschlagenen Spielmacher gibt Neuman im Video ein Update: Reilly Hennessey (Hexenschuss) und Lars Heidrich (ebenfalls verletzt) sind auf dem Weg der Besserung. Wichtig wird sein, dass beide zum Start der Playoffs wieder zur Verfügung stehen.

Unser Medienangebot zur ELF-Saison 2025

Mit dem Videoformat „Neues von Neuman“ bieten wir wöchentliche Einblicke in die Gedankenwelt von Head Coach Jordan Neuman. Ergänzt wird das Angebot durch den Podcast „Surge 10“, ausführliche Spielberichte, Stimmen aus dem Team sowie Livestreams ausgewählter Surge-Spiele.

 