In Folge 13 des Videoformats „Neues von Neuman“ blickt Surge-Coach Jordan Neuman auf das 44:3 gegen Köln zurück, spricht über den Gesundheitszustand seiner Quarterbacks – und über die Chancen auf den ganz großen Wurf im ELF-Finale.
Klarer Sieg gegen Köln – und ein klarer Auftrag
Mit dem souveränen 44:3-Erfolg gegen die Cologne Centurions hat Stuttgart Surge endgültig Platz 1 in der West Division der European League of Football (ELF) gesichert. In Folge 13 des Formats „Neues von Neuman“ zieht Head Coach Jordan Neuman ein positives Fazit – und berichtet, dass es gut war, auch Spielern Einsatzzeit zu geben, die bislang weniger gespielt hatten.