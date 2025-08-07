In Folge 12 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die personelle Lage vor dem Spiel in Köln – und zeigt sich trotz Unruhe im Ligabetrieb optimistisch mit Blick auf die ELF-Zukunft.
Playoff-Spekulationen und die Lehren der Bye Week
Nach der spielfreien Woche richtet Stuttgart-Surge-Coach Jordan Neuman den Blick in Folge 12 des Videoformats „Neues von Neuman“ bereits auf mögliche Playoff-Szenarien: Gegen wen könnte es im Viertelfinale gehen? Klar ist für den Coach: Die Bye Week kam zum richtigen Zeitpunkt – für Spieler wie Coaches.