In Folge 12 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die personelle Lage vor dem Spiel in Köln – und zeigt sich trotz Unruhe im Ligabetrieb optimistisch mit Blick auf die ELF-Zukunft.

Nach der spielfreien Woche richtet Stuttgart-Surge-Coach Jordan Neuman den Blick in Folge 12 des Videoformats „Neues von Neuman“ bereits auf mögliche Playoff-Szenarien: Gegen wen könnte es im Viertelfinale gehen? Klar ist für den Coach: Die Bye Week kam zum richtigen Zeitpunkt – für Spieler wie Coaches.

Wer spielt als Quarterback in Köln?

Beim klaren 48:0-Sieg gegen Hamburg musste Starting-Quarterback Reilly Hennessey kurzfristig passen: Ein Hexenschuss beim Aufwärmen stoppte den US-Amerikaner. Sein Backup Lars Heidrich macht auf dem Feld zwar einen guten Job, ist mittlerweile aber auch angeschlagen. Wer am Samstag gegen Köln als Spielmacher auf dem Feld stehen wird, ist laut Neuman noch offen.

Pflichtsieg in Köln?

Am Samstag (9. August, 17 Uhr) trifft Stuttgart Surge auswärts auf die Cologne Centurions – ein Team, das bislang noch keinen einzigen Saisonsieg verbuchen konnte. Für Neuman sei das jedoch kein Grund zur Nachlässigkeit, betont er. Surge führt weiterhin die West Division an und geht als klarer Favorit in die Partie.

Neuman zur Liga: Trotz Rücktritten optimistisch

Auf die aktuellen Turbulenzen in der ELF angesprochen – unter anderem den angekündigten Rücktritt von Commissioner Patrick Esume sowie zwei weiteren Top-Funktionären – reagiert Neuman gelassen: „Wir werden eine sehr gute Liga haben“, sagt er. Trotz der Unstimmigkeiten innerhalb der Liga und der Abspaltung einiger Top-Teams zur European Football Alliance (EFA) sieht der Coach eine stabile Zukunft für die European League of Football.

