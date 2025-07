Vor dem für den Einzug in die Playoffs wichtigen Spitzenspiel gegen die Paris Musketeers (Sonntag, 20. Juli, 16:25 Uhr, Gazi-Stadion) gibt Headcoach Jordan Neuman im Interview Updates zu seinem Team.











Jetzt gilt es! Für Stuttgart Surge steht das wichtigste Spiel der regulären Saison an. Am Sonntag kommen die Paris Musketeers ins Gazistadion - zum Duell Erster gegen Zweiter in der Division West. Kick off ist um 16.25 Uhr, und es geht nicht nur um Platz eins in der Tabelle, sondern auch um eine gute Ausgangsposition mit Blick auf die nahenden Play-offs. Zudem sinnt das Surge-Team auf Wiedergutmachung. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt hatten die Stuttgarter verloren - ohne einen eigenen Punkt zu erzielen.