Mit dem neuen Videoformat „Neues von Neuman“ begleiten wir die Stuttgart Surge auf dem Weg zum großen Ziel: dem ELF-Finale in Stuttgart. In Folge 1 spricht der Coach über das Auftaktspiel gegen Frankfurt Galaxy – und was die Zuschauer am Sonntag erwartet.

Am Sonntag um 16:25 Uhr beginnt für die Stuttgart Surge die neue Saison in der European League of Football (ELF) – mit einem Heimspiel gegen Frankfurt Galaxy im Gazi-Stadion auf der Waldau. Aber nicht nur auf dem Platz gibt’s einen Neustart: Auch redaktionell begleitet ein neues Format die Saison – mit dem klaren Ziel: Finale in der eigenen Stadt.

Denn das Endspiel der ELF findet am 7. September 2025 in der Stuttgarter MHP-Arena statt. Und genau dort will die Mannschaft von Cheftrainer Jordan Neuman hin. Was ihn und sein Team in dieser Saison antreibt, welche Spieler sich in den Vordergrund spielen – und wie stark der nächste Gegner einzuschätzen ist –, das verrät der Coach ab sofort regelmäßig in unserer neuen Videoreihe „Neues von Neuman“.

Vor jedem Spiel: Video-Update vom Cheftrainer

In den kommenden Monaten erscheint vor jedem Spieltag ein neues Video mit Jordan Neuman, produziert direkt am Spielfeldrand, auf dem Trainingsplatz oder aus dem Stadion. Dort spricht der Coach über die aktuelle Form der Mannschaft, personelle Entwicklungen und Überraschungen, die Stärken und Schwächen des nächsten Gegners und natürlich über das große Ziel: das Finale in Stuttgart.

Folge 1: Das erwartet die Fans gegen Frankfurt Galaxy

In der ersten Folge von „Neues von Neuman“ geht es um das Auftaktspiel gegen Frankfurt Galaxy und den Start in die neue Saison. Neuman spricht über Chancen und Ziele der Surge, über die Veränderungen in der Mannschaft sowie Niveau und Konkurrenz in der ELF. Außerdem verrät er, worauf sich die Zuschauer beim ersten Heimspiel am Sonntag ab 16:25 Uhr freuen dürfen. Wer nicht vor Ort dabei ist, kann das Spiel im kostenlosen Livestream auf unserer Website verfolgen (Streambeginn: 16:15 Uhr).

Mehr Surge, mehr Einblicke: Unser neues Medienangebot

„Neues von Neuman“ ist neben dem Podcast „Surge 10“ (immer samstags) eines von zwei neuen Formaten, mit denen wir die Stuttgart Surge in der Saison 2025 begleiten. Ergänzt wird das Angebot durch Hintergrundgeschichten, Interviews und Porträts sowie Berichte, Analysen und Stimmen zu den einzelnen Spieltagen.